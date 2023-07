Gonnosfanadiga, un aiuto per i “nonnini” contro il gran caldo

“Alcuni dei cani anziani sono completamente inappetenti. Servono cibo, coperture, ombrelloni e catini per refrigerarli. Qui è veramente un inferno!”, dice Caterina Uccheddu, volontaria del rifugio "Amici degli Animali"

Di: Alessandra Leo

I cagnolini anziani ospiti del rifugio “Amici degli Animali” di Gonnosfanadiga necessitano di medicine, cibo, ombrelloni e catini per avere un po’ di benessere e refrigerio, soprattutto in questi giorni in cui in Sardegna si toccano i 45 gradi e l’afa è insopportabile.

L’annuncio per aiutare i “nonnini” ospiti dell’associazione no profit è della volontaria Caterina Uccheddu, che quotidianamente si occupa, assieme ad altre persone speciali dal cuore d’oro come lei, dei nostri amici a 4 zampe.

“Con il cuore in mano ci rivolgiamo a voi che non ci avete mai lasciato sole – scrive su Facebook Caterina – Chi può aiutarci acquistando del patè per il nostri nonnini? Abbiamo i vecchietti completamente inappetenti. Non riusciamo a fronteggiare spese mediche, coperture, ombrelloni e catini per refrigerarli, tutto contemporaneamente. Qui è veramente un inferno!”.

Ogni singola creatura ha bisogno di cure e coccole, ma in questi giorni quelli più vecchietti preoccupano maggiormente le volontarie, considerato che alcuni dei cagnolini sono completamente inappetenti a causa delle alte temperature: curare la loro salute, rinfrescarli e nutrirli diventa sempre più difficoltoso, perciò chi vuole può offrire un aiuto contattando Caterina Uccheddu del rifugio “Amici degli Animali” di Gonnosfanadiga al numero 3486995817.