Incendio in un'abitazione a Sassari, 80enne salvata dai Vigili del fuoco

Soccorsa mentre il suo appartamento andava in fiamme

Di: Redazione Sardegna Live

Una donna di 80 anni è stata salvata dai vigili del fuoco di Sassari questo pomeriggio mentre il suo appartamento andava in fiamme.

L'incendio è scoppiato poco prima delle 16 in un locale al quinto piano di una palazzina in via Matteotti, all'angolo con via dei Mille, in pieno centro cittadino.

Gli uomini del 115 sono intervenuti sul posto insieme alla Polizia locale e un'ambulanza del 118. Secondo quanto ricostruito, le fiamme sarebbero divampate da una bombola del gas che l'anziana stava sostituendo per alimentare una stufa. Le condizioni della donna non sono preoccupanti.