“Alla scoperta di Bonnanaro” grazie all’Alternanza Scuola-Lavoro

La brochure illustrativa è stata realizzata da quattro ragazzi locali dell’Istituto “Musinu” di Thiesi

Di: Antonio Caria

Alessandra Piu, Elisabetta Ecca, Alessandro Mazoni e Patrizia Serra. Sono questi i nomi dei quattro ragazzi di Bonnanaro che, nei giorni scorsi, hanno terminato il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro. Un progetto reso possibile grazie alla Convenzione firmata tra l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Marras e l’Istituto Tecnico Commerciale “Giuseppe Musinu” di Thiesi.

Un intenso lavoro di ricerca che, grazie all’ausilio della tutor Comunale, l’operatrice socio-culturale Marina Fiocca, ha portato alla realizzazione di una brochure illustrativa, “Alla scoperta di Bonnanaro”, nella quale sono stati elencati i siti di maggior interesse culturale, tra cui le chiese di San Giorgio Martire, San Basilio, Santa Maria Iscalas, Santa Croce e Nostra Signora di Monte Arana,”Cantaru”, il nuraghe di Bega, Palazzo Passino, la domus de janas di “Corona Moltana”, l’antico lavatoio, la fontana di Malis e la Mansio Romana di “Sas Turres”.

Per i primi tre il percorso (50 ore) è terminato lo scorso 20 aprile mentre per la Serra venerdì 11 maggio. Ora i quattro ragazzi avranno un ruolo di primo piano nella trentesima fiera della ciliegie, organizzata dalla Pro loco presieduta da Franco Soro, in programma da venerdì 1 a domenica 3 giugno in piazza Cavour, accompagnando i turisti alla scoperta dei monumenti presenti all’interno del paese.

Un lavoro attivo sarà svolto dalla biblioteca comunale gestita dalla Cooperativa Artemisia di Torralba. Insomma, una fiera che dovrà essere, questa la speranza degli organizzatori, all’altezza di quelle precedenti.