Sagra degli agrumi a Muravera, domani un convegno su agricoltura conservativa e filiere

L'iniziativa ha l'obiettivo di affrontare i temi principali sull'agricoltura futura, ma non solo

Di: Redazione Sardegna Live

“Agricoltura Conservativa e Filiere, azioni concrete oggi per una sostenibilità futura”. È il tema del convegno in programma domani, sabato 27 aprile, presso l'auditorium dell'istituto comprensivo Dante Alighieri in viale Rinascita a Muravera.

Si tratta di evento organizzato in occasione della 50 esima edizione della Sagra degli Agrumi. L'appuntamento è per le ore 10. I lavori dell'incontro, che saranno moderati dal professore in materie tecniche agrarie, Paolo Zicca, prevedono il coinvolgimento di diversi istituti scolastici e delle associazioni di categoria impegnate nel nostro territorio, nello specifico interverranno, Serafino Casula, direttore di Confagricoltura Cagliari, Giorgio Demurtas, presidente Coldiretti Cagliari ed Efisio Perra, presidente Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale.

L'iniziativa ha l'obiettivo di affrontare i temi principali sull'agricoltura futura, ma non solo. Le tematiche saranno particolarmente delicate e di grande interesse per tutti gli operatori agricoli, in quanto i nuovi scenari che si prospettano influenzeranno l'entità di tutto il comparto agricolo.

“Sarà l'occasione per esaminare i cambiamenti intercorsi nel settore agricolo nell'ultimo periodo – ha spiegato il sindaco di Muravera, Salvatore Piu – ed esaminare gli scenari futuri con particolare riferimento al nostro territorio”.

Sulla stessa lunghezza d'onda Michele Secci, consigliere comunale con delega all'Agricoltura: “Siamo orgogliosi di organizzare come ogni anno eventi riguardanti il mondo agricolo, soprattutto nella settimana che annuncia la partenza della Nostra amata Sagra – ha detto Secci - In Sardegna fortunatamente, negli ultimi anni, anche nella nostra zona, vediamo che sono tanti i giovani che si dedicano ai mestieri tradizionali, facendo crescere realtà familiari o creandone di nuove, con quello spirito gagliardo che sicuramente non nuoce al comparto”.