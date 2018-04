Due auto incendiate nella notte, indagini delle forze dell’ordine

Ancora roghi in città: non si arresta l’opera dei piromani

Di: Redazione Sardegna Live

Due auto incendiate, nel cuore della notte, a Cagliari. Nel primo caso, intorno alle due del mattino, i Vigili del Fuoco del Distaccamento del Porto e del Comando Provinciale, sono intervenuti in via Torino: in fiamme una Toyota Yaris parcheggiata nei pressi della chiesa del SS. San Salvatore.

Il secondo intervento invece a Sant’Elia, dove anche in questo caso è stata data alle fiamme un’autovettura.