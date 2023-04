Il comandante dei Vigili del Fuoco di Nuoro, Antonio Giordano, promosso a dirigente superiore

"Riconoscimento al lavoro dell'intero Comando"

Di: Redazione Sardegna Live

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio di Amministrazione tenutasi il 4 aprile scorso, è stata deliberata la prestigiosa promozione a Dirigente Superiore del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, Antonio Giordano. Entrato nel Corpo Nazionale il 1° settembre 1998, dopo aver frequentato il corso di formazione presso l’Istituto Superiore Antincendi di Roma, è stato assegnato come funzionario tecnico al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro come responsabile della Prevenzione Incendi e del Soccorso Tecnico Urgente dove ha ricoperto numerosi incarichi operativi partecipando alle più importanti calamità di livello nazionale.

Dal 20 giugno 2016 è stato nominato Primo Dirigente e assegnato al Centro Operativo Nazionale presso il Viminale, come Dirigente, con l’incarico di Pianificazione e Coordinamento delle operazioni di Soccorso effettuate dai Vigili del Fuoco nelle provincie dell’Italia Centrale colpite dal sisma del 2016, successivamente, è stato trasferito presso la Direzione Regionale VVF Sardegna, dove ha ricoperto l’incarico di Responsabile del Soccorso Tecnico Urgente e della Prevenzione Incendi, sino al Gennaio del 2018 quando è stato trasferito al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari in qualità di Dirigente Vicario del Comandante.

Dal 20 Giugno 2020 è Comandante provinciale del capoluogo barbaricino. Nell’ occasione l’Ing. Giordano ci tiene a ringraziare tutte le persone incontrate nel corso della carriera: “La promozione è un riconoscimento personale, ma è anche un riconoscimento dell’intero Comando, dove negli ultimi anni tutto il personale ha fatto squadra mostrando dedizione e sacrificio sia nell’ordinario che nei grossi Scenari Emergenziali, dove il Comando di Nuoro si è contraddistinto per efficacia e professionalità sia a livello Regionale che alle ribalte Nazionali, vedi Emergenza alluvione Bitti, Soccorso persona in grotta in località Cala Gonone con l’ausilio di Spleleo-Sub sia Regionali che Nazionali con il supporto del personale di Nuoro, grossi incendi Boschivi in piena estate nei territori sia dell’Ogliastra che della Baronia, non ultimo l’Esplosione a Tiana dove purtroppo ha visto coinvolto un intera famiglia con la grave perdita di due vite umane”.

“Tanto è stato fatto anche in ambito di Risorse Logistiche e Strumentali, migliorando le Sedi di Servizio per la loro vivibilità giornaliera, inoltre con grossi sacrifici e con grande tempestività si è riusciti ad aprire la scorsa estate il Presidio Rurale di Villagrande all’interno del parco di Santa Barbara, oggi vanto per il Comando di Nuoro e per l’intera Regione Sardegna, considerato che nel territorio nazionale ne sono stati autorizzati solo sette. Ci tengo inoltre a ringraziare tutte le autorità cittadine con la quale in questi anni si è instaurato un solido rapporto di collaborazione e stima reciproca che ha permesso di migliorare la complessa macchina del soccorso a favore di tutta la cittadinanza; il Prefetto Dionisi, il Questore, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Finanza, i Sindaci e le varie associazioni di protezione civile di tutto il territorio”, conclude. A seguito della promozione, il Comandante Giordano nei prossimi mesi sarà destinato ad un nuovo importante incarico presso un comando di fascia superiore.