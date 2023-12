Single a Natale: come sopravvivere alle feste quando si è soli

Di: Arianna Zedda

Le feste di Natale sono un momento magico, atteso da molti, ma possono anche risultare difficili da affrontare se non si ha una relazione . Durante le festività si sa, la solitudine si fa sentire ancora più forte.

C'è così tanta pressione per trovare qualcuno con cui condividere la vita e soprattutto questi momenti che esiste un'intera tendenza di incontri online (" cuffing season ") dedicata al fare amicizia solo per superare il periodo delle feste e non importa se si è single per scelta o perché non si trova nessuno che faccia battere il cuore o, ancora, perché si è appena stati lasciati: sopravvivere fino a gennaio può davvero diventare molto complicato.

Questo non vuol dire che non si possa stare bene, ma per chi risente della sua situazione sarà necessario creare nuova tradizione , modificando l'ideale e le aspettative che erano state associate al Natale.

Ecco quindi alcuni consigli per superare da soli le festività natalizie.

Dai più semplici come:

- concedersi un po' di tempo per sé stessi, divertendosi per esempio nell'allestire le decorazioni preferite;

- guardare film o cartoni animati speciali delle feste, magari accompagnando una commedia natalizia romantica con della cioccolata calda;

- fare qualche acquisto che aiuti a gratificarsi;

- prepararsi con calma per poi uscire: amici, colleghi e, perché no, persone nuove che forse stanno viaggiando sulla stessa lunghezza d'onda, potrebbero essere il giusto espediente per allontanare il tarlo della solitudine dalla testa;

ai più impegnati, ad esempio:

- prenotare una vacanza in un posto in cui non si è mai stati;

- fare volontariato con gli animali, o in mense o servizi sociali che si attivano per preparare da mangiare ai più bisognosi.

Il Natale da single non porta con sé solo aspetti negativi, stare da soli con sé stessi ei propri pensieri potrebbe essere di aiuto per fare chiarezza su cosa si vuole e cosa no. Non ci si deve preoccupare delle aspettative degli altri, si può fare shopping quando si vuole e soprattutto per chi si vuole.

Essere single vuol dire anche meno regali di Natale da comprare, meno progetti che ruotano intorno a persone che non si conoscono o non piacciono, ma con cui si deve andare d'accordo per il bene del partner. Niente discussioni sull'eterno dilemma: Natale con i miei o con i tuoi?

Quindi, se questo Natale siete single, consideratelo come un'occasione per concedervi un po' di relax. Circondatevi di amici e familiari che vi amano. Flirta, se vi va, in ogni occasione possibile. Mantenete alto il morale: non si può mai sapere cosa, o chi, vi aspetta il prossimo anno, o anche fra pochi giorni.

E soprattutto chiedetevi, davvero avreste preferito giornate intere di sorrisi finti e felicità recitata, con la persona sbagliata?