Budoni. Sola in casa a Natale, 90enne chiama i Carabinieri: “Mi fate compagnia?”

Tante le iniziative solidali dei Carabinieri

Di: Alessandra Leo

Ha sorpreso i Carabinieri della Centrale Operativa della Compagnia di Siniscola con una telefonata il giorno di Natale.

Una dolcissima signora 90enne ha chiamato i militari chiedendo loro se avessero potuto trascorrere qualche minuto con lei per farle compagnia, visto che si trovava da sola in casa.

Una richiesta che i militari hanno immediatamente soddisfatto, recandosi dalla signora e dimostrandosi molto felici “Un servizio ‘esterno’ più appagante di così, il giorno di Natale, non potevamo chiederlo”, hanno comunicato i Carabinieri.

Questa azione solidale è stata solo l’ultima che i militari hanno svolto nel mese di dicembre: tante sono state infatti le iniziative benefiche, da Babbo Natale carabiniere che ha portato doni ai piccoli pazienti e bimbi orfani di varie strutture, alle due poltrone donate per alleviare le sofferenze dei pazienti dell’ospedale Zonchello di Nuoro, raccolte di alimenti per le famiglie meno abbienti, il “Torneo dell’Amicizia” per raccogliere fondi da donare al reparto Pediatria dell’ospedale di Nuoro.

Insomma, un Natale all’insegna della solidarietà e di tante buone azioni che i Carabinieri compiono ogni anno, per dedicare gesti concreti di attenzione a chi è purtroppo poco visibile agli occhi della collettività, costretto in luoghi di cura o in casa o impossibilitato a interagire con pienezza nella comunità.