Sporcizia e alimenti non tracciati in un ristorante del Nuorese, controlli del Nas

I Carabinieri del Nas di Sassari hanno sequestrato 320 chili di alimenti per un valore di 10mila euro

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri del Nas di Sassari hanno effettuato alcuni controlli all'interno di un ristorante della provincia di Nuoro, trovando sporco diffuso nelle superfici e nelle attrezzature, locali non a norma e prodotti non tracciabili e hanno sequestrato 320 chilogrammi di alimenti per un valore di 10mila euro.

Il ristoratore è stato sanzionato con una multa da 5.500 euro, mentre le irregolarità sono state segnalate alla Asl di Nuoro per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

Tra gli alimenti sequestrati ci sono materie prime e semilavorati: gamberi calamari tranci di tonno, ma anche pezzi di maiale precotto e congelato. Alimenti rinvenuti all'interno di celle frigorifere risultati non etichettabili, privi di indicazioni sulla loro rintracciabilità e disattendendo le procedure di controllo Haccp.

Nel corso delle verifiche sono stati rilevate carenze igienico-sanitarie e strutturali all'interno della cucina: sporco diffuso e pregresso nelle superfici e sulle attrezzature oltre a scarti di lavorazione sui pavimenti. Il locale adibito a magazzino per alimenti e bevande non era stato oggetto di preventiva notifica alle autorità competenti.