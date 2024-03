Sequestrati dai Nas 855 chili di dolci pasquali scaduti o mal conservati

Quattro attività chiuse dai carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri del Nas di Sassari hanno sospeso quattro attività di produzione e vendita di prodotti dolciari e sequestrato 855 chili di dolci scaduti o conservati in ambienti insalubri, in alcuni casi anche infestati dai topi.

I militari, in linea con un'operazione di controllo sui prodotti tipici pasquali avviata su scala nazionale dal Comando per la tutela della salute, hanno ispezionato nel nord Sardegna 60 laboratori di produzioni e rivendite di dolci. In 18 di queste strutture sono state riscontrate irregolarità e contestate 25 violazioni penali e amministrative, con sanzioni per circa 30mila euro.

I prodotti sequestrati sono sia prodotti finiti, sia ingredienti e semilavorati. Le violazioni contestate riguardano la corretta applicazione delle procedure igieniche, l'utilizzo di ingredienti sicuri, la pulizia e l'igiene degli ambienti di lavorazione e deposito, la mancata esecuzione delle prassi di prevenzione e sicurezza alimentare, l'omessa tracciabilità dei prodotti e l'irregolare etichettatura.