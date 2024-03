Promozione. Domenica c'è un classico del calcio sardo: Alghero-Nuorese

Atteso il pubblico delle grandi occasioni per la partita più importante del girone B di Promozione

Di: Redazione Sardegna Live

Un classico affascinante del calcio sardo ma soprattutto, in questo momento, uno scontro diretto per tornare nel massimo campionato regionale, l’Eccellenza. Domenica pomeriggio alle 15, al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, Alghero e Nuorese si sfidano nel match della 24ª giornata del girone B di Promozione.

Una partita per la quale si attende il pubblico delle grandi occasioni, come è giusto che sia considerando che scenderanno in campo le squadre che occupano le prime due posizioni in classifica. Da una parte l’Alghero in seconda posizione, con il migliore attacco del girone, dall’altra la capolista Nuorese con la difesa meno battuta.

«Ci prepariamo a disputare una gara importante con consapevolezza, attenzione e coraggio. Affronteremo una squadra forte con un allenatore esperto. Alghero e i suoi tifosi meritano di rivivere partite come queste e sono sicuro che non faranno mancare, come sempre, il loro sostegno» afferma l’allenatore giallorosso Gian Marco Giandon.

Anche la società chiama a raccolta la città per una partita ancora non decisiva ma comunque fondamentale per le sorti del campionato. Già aperta la prevendita dei biglietti presso “Muglia Rivendita di Bombole” di Roberto Muglia, in via XX Settembre 157, ad Alghero. In questo modo chi acquisterà in anticipo il biglietto non dovrà fare alcuna fila in biglietteria domenica pomeriggio.