"Non me ne preoccupo": questa la frase pronunciata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a Fox News, in merito ai timori sulla possibile "sfuggita al controllo" dell'Intelligenza Artificiale, dopo che OpenAI, Anthropic e alcuni ricercatori di sicurezza starebbero indagando su decine di migliaia di presunti incidenti legati a comportamenti problematici di modelli di IA di frontiera.

"È un settore enorme - ha detto ancora il presidente USA -. Siamo avanti alla Cina e stiamo costruendo strutture per migliaia di miliardi di dollari. Perché dovremmo rinunciarci? Se c'è qualcosa che non va, devono sistemarlo".

Durante le scorse ore, Trump ha poi incontrato a cena, alla Casa Bianca, il ceo di Anthropic Dario Amodei, tra le figure del settore che hanno espresso preoccupazioni sui rischi legati allo sviluppo sempre più rapido dell'Intelligenza Artificiale. Secondo le anticipazioni, Trump e lo speaker repubblicano della Camera Mike Johnson dovrebbero inoltre incontrare i vertici delle principali aziende dell'IA.

Sul tema è intervenuto anche il cofondatore di Microsoft Bill Gates, che ha esortato gli Stati Uniti ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita dell'IA.