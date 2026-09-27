Incidente stradale nel pomeriggio sulla SS 131, all’altezza del bivio di Macomer. Intorno alle 17 la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Macomer è intervenuta dopo che un'automobilista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi e terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area interessata dall’incidente, per poi affidare la conducente al personale del 118. La donna è stata trasportata all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la Polizia stradale di Macomer. Restano da chiarire le cause che hanno portato la conducente a perdere il controllo dell’auto.