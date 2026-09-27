Luna Rossa concede il bis e conquista anche la seconda regata preliminare della 38esima America's Cup. Nelle acque del Golfo di Napoli, l'AC40 italiano supera Emirates Team New Zealand nel match race finale, replicando il successo ottenuto a Cagliari lo scorso maggio.

La gara resta equilibrata nella prima fase, con le due imbarcazioni appaiate. Poi Luna Rossa riesce a costruire il margine decisivo e a conservarlo fino al traguardo, chiudendo con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Un successo accolto dagli applausi delle decine di migliaia di spettatori presenti sul Lungomare Caracciolo.

Al timone Peter Burling e Marco Gradoni, con Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini nel ruolo di trimmer. Il quartetto ha dominato la 'Louis Vuitton Preliminary Regatta', con quattro vittorie nelle otto regate di flotta e il successo nel match race conclusivo. Il Defender neozelandese ha provato più volte a ridurre le distanze, ma nella parte finale della prova il vantaggio italiano è ulteriormente aumentato.

Per New Zealand arriva comunque una vittoria nella categoria 'Youth e Women': il team 'B' supera la seconda barca italiana. Nella classifica generale le due formazioni chiudono entrambe a 44 punti, ma il miglior piazzamento ottenuto dai neozelandesi nell'ultima regata di flotta assegna loro il successo.