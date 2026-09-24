Climatizzatori, fotovoltaico e nuovi sistemi per ridurre il calore e i consumi: è stato firmato il contratto tra il Comune di Cagliari e l’impresa incaricata dell’intervento che coinvolgerà 31 scuole cittadine, tra infanzia, primarie e secondarie di primo grado. L’obiettivo è completare i lavori entro circa due anni.

Il piano è stato illustrato questa mattina in commissione consiliare. I cantieri procederanno per blocchi di 8-9 istituti, senza interrompere le lezioni e con una netta separazione tra spazi scolastici e aree di lavoro. La priorità sarà data alle scuole dell’infanzia, 20 in tutto, dove le attività proseguono fino al 30 giugno. La climatizzazione sarà installata in tutti gli istituti interessati, mentre fotovoltaico, illuminazione e altri interventi saranno modulati in base alle caratteristiche delle singole strutture.

"In alcune scuole - ha spiegato l'assessora comunale all'Istruzione Giulia Andreozzi - è prevista anche la sostituzione delle caldaie con nuovi sistemi che non prevedano l'utilizzo del gasolio. Un impianto già sperimentato in una scuola dell'infanzia".

Lo stanziamento complessivo è di circa cinque milioni di euro. Le risorse, inizialmente provenienti dai fondi Pon, sono state rimodulate dopo i tagli statali. Dopo la fase di progettazione partiranno i lavori, con tempi stimati in circa 480 giorni.

"È il nostro contributo - conclude Andreozzi - per rispondere ai cambiamenti climatici che verosimilmente ci costringeranno a fare i conti con ulteriori innalzamenti delle temperature".