Un’aggressione brutale dopo il rifiuto di un approccio sessuale. È quanto, secondo quanto ricostruito, avrebbe subito una ragazza italiana di 20 anni a Pescia, in provincia di Pistoia, dopo aver accettato di fare una passeggiata al fiume con un uomo di 38 anni.

La giovane sarebbe stata picchiata con una cintura e con delle pietre, ustionata sul volto con sigarette spente e sottoposta anche a un tentativo di annegamento.

Per l’aggressione la polizia ha arrestato un cittadino della Repubblica Dominicana, residente a Montecatini Terme. A far scattare l’allarme e a contribuire a salvare la ragazza è stato un passante, che ha sentito le sue urla di aiuto e ha dato l’allarme.