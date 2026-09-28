Ore di apprensione a Torino dove, durante la notte scorsa, i Carabinieri hanno fermato una 24enne che, secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, avrebbe investito un bambino di 5 anni per poi fuggire. Si tratta dell’ex compagna del padre del piccolo, ora accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate.

L’episodio è avvenuto durante la serata di sabato 26 settembre quando la donna, alla guida della propria automobile, avrebbe travolto il bambino per poi allontanarsi dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso.

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, la 24enne avrebbe tentato di investire anche il padre del bambino, il quale è stato trasportato in ospedale per aver riportato un trauma addominale e toracico. Secondo le informazioni disponibili, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e chiarire il movente alla base del gesto.