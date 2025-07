"Il presidente russo dice un sacco di stronzate sull'Ucraina", è gelo tra Trump e Putin.

Il leader della Casa Bianca critica aspramente le dichiarazioni del capo del Cremlino, e minaccia nuove sanzioni contro Mosca, valutando l'invio di un ulteriore sistema di difesa Patriot a Kiev. Secondo Cnn, Il presidente Usa non sarebbe stato informato dal Pentagono dell'imminente ok allo stop alle armi per l'Ucraina.

Intanto, tre persone sono morte e sette sono rimaste ferite in un attacco condotto da Kiev su Kursk, secondo quanto dichiarato dalle autorità di Mosca, che hanno riferito di aver abbattuto 86 droni in 9 regioni la scorsa notte.

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 luglio, il presidente dell'Ucraina, Zelensky, avrà un incontro con il presidente Mattarella, mentre ieri sera, Trump e Netanyahu si sono confrontati nuovamente su Gaza, concentrandosi sul problema del riposizionamento delle truppe israeliane. Oggi si terrà una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sullo Yemen.