Attività interrotte in uno stabilimento balneare e in una pizzeria sul litorale di Cagliari a causa di irregolarità amministrative riscontrate dall'Ispettorato dell'area metropolitana, in collaborazione con la Polizia locale.

Nel primo caso, è stato scoperto che l'impianto di videosorveglianza non aveva l'autorizzazione necessaria e mancava il documento di valutazione del rischio sul luogo di lavoro. Il titolare è stato multato per un totale di circa 4.000 euro.

Nella pizzeria, una cameriera è stata sorpresa a lavorare in nero su un totale di quattro dipendenti. Anche qui, mancava il documento di valutazione del rischio. Ai gestori sono state comminate sanzioni che vanno da un massimo di 3.900 euro a 9.000 euro. Oltre alla sospensione delle attività, è stata inflitta una sanzione aggiuntiva di 5.000 euro.