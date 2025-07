"A nome di tutta la città, grazie per quello che hai fatto". Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha elogiato Luca Palmas, un giovane membro della Karalis Rescue, per il suo coraggioso intervento di salvataggio a mare al Poetto.

Palmas ha prestato i primi soccorsi e rianimato un bagnante in difficoltà prima dell'arrivo dell'ambulanza. Il gesto eroico di Palmas è stato applaudito sia dal Consiglio comunale che dalla Giunta, dimostrando gratitudine e ammirazione per la sua prontezza d'animo.

Una cerimonia semplice, organizzata nella mattinata di oggi e celebrata nei pochi minuti tra le interrogazioni e l'inizio della seduta del Consiglio comunale: "Preparazione, competenza e sangue freddo", ha sottolineato il sindaco, "non sono da tutti: per Luca un piccolo riconoscimento per un grande gesto. Di nuovo grazie a nome di tutta la città".