Incredibile vicenda in Thailandia, alla periferia di Bangkok: una donna di 65 anni, data per morta e sul punto di essere cremata, ha bussato dall’interno della bara per segnalare di essere ancora viva.

È successo in un tempio buddista locale, dove il personale è rimasto “sorpreso” nel sentire il leggero bussare provenire dalla cassa di legno. Il direttore del tempio, Pairat Soodthoop, ha immediatamente ordinato di aprire la bara, trovando la donna con gli occhi appena aperti. “Deve aver bussato per un bel po’ di tempo”, ha raccontato.

Secondo il fratello della 65enne, i funzionari della località in cui viveva avevano comunicato la morte senza fornire alcun certificato ufficiale. Proprio mentre il direttore del tempio cercava di spiegare come ottenerlo, il personale ha udito i colpetti provenienti dalla bara. Subito dopo, la donna è stata trasferita d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno stabilito che aveva sofferto di una grave ipoglicemia, escludendo qualsiasi arresto cardiaco o respiratorio.

Il fratello ha aggiunto che la donna era allettata da un paio d’anni e che, con il peggioramento delle sue condizioni, sabato scorso sembrava essere smessa di respirare. La prontezza del personale del tempio ha evitato quella che sarebbe stata una tragica e prematura cremazione.