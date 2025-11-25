Durate la serata di ieri, lunedì 24 novembre, i Carabinieri della Stazione di Portoscuso, supportati dall'Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias, hanno arrestato due uomini locali per detenzione di droga con l'intento di spaccio.



Durante un normale servizio di controllo del territorio, una pattuglia ha notato un giovane disoccupato di 18 anni su uno scooter fuori dall'abitazione di un uomo di 38 anni, anch'egli disoccupato e noto alle Forze dell'Ordine. I movimenti sospetti del giovane alla vista dei Carabinieri li hanno portati a effettuare una perquisizione immediata.



La perquisizione ha rivelato più di un chilo di marijuana e un bilancino di precisione, confermando i sospetti iniziali. Estendendo gli accertamenti anche all'abitazione del 38enne, i Carabinieri hanno trovato ulteriori 11 grammi di marijuana, 3 grammi di hashish e tre bilancini di precisione con tracce di droga.



Dopo il sequestro del materiale, i due uomini sono stati portati in caserma e posti agli arresti domiciliari su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.