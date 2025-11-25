Giovedì 4 dicembre alle 11, l’Aula Magna dell’Università di Sassari ospiterà la cerimonia di conferimento del dottorato Honoris Causa in Scienze Veterinarie alla virologa, divulgatrice scientifica ed ex deputata Ilaria Capua.

Alla cerimonia parteciperanno il rettore dell’ateneo Gavino Mariotti, il direttore della Scuola di Dottorato Eugenio Garribba e il coordinatore del Corso di Dottorato in Scienze Veterinarie Alberto Alberti. La Laudatio sarà affidata a Pier Luigi Fiori, già professore ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica, mentre la professoressa Capua terrà la Lectio Doctoralis dal titolo “Salute Circolare, la sintesi necessaria fra salute e sostenibilità”.

La giornata avrà inizio alle 9:30 nell’Orto Botanico dell’università, dove, in collaborazione con l’Associazione weTree – di cui Capua è socia fondatrice – sarà piantato un albero in memoria della professoressa Rina Mazzette.