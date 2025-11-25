Momenti di forte tensione lo scorso fine settimana in un’abitazione di Nuoro, dove un uomo, dopo essersi barricato in casa della compagna, avrebbe iniziato a distruggere mobili e oggetti presenti, costringendo la donna a chiedere l’intervento urgente della polizia.

Quando gli agenti della Squadra Volante sono arrivati sul posto, la situazione sarebbe ulteriormente degenerata: l’uomo, invece di calmarsi, avrebbe afferrato un coltello minacciando i poliziotti.

Per fermarlo, gli operatori sarebbero stati costretti a utilizzare il taser, riuscendo così a immobilizzarlo in sicurezza. Una volta reso inoffensivo, l’uomo è stato arrestato con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia, e trasferito nel carcere di Badu ’e Carros.

Questa mattina il giudice del Tribunale di Nuoro ha convalidato l’arresto e disposto la conferma della misura cautelare in carcere.