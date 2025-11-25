A partire da mercoledì 26 sulla strada statale 131 "Carlo Felice", tra Monastir e Nuraminis, saranno avviati gli interventi di completamento per la realizzazione dell'asfalto drenante che riguarderanno tre chilometri della carreggiata in direzione Cagliari, tra il km 23 e il km 27 circa.

I lavori prevedono la deviazione del flusso del traffico sulla carreggiata opposta, allestita a doppio senso, dove i lavori di nuova pavimentazione sono stati già realizzati. Saranno eseguiti in due turni di lavoro, compreso il sabato, per minimizzare l'impatto sulla circolazione.

Le lavorazioni saranno concluse, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, entro il 3 dicembre. Sempre nella prima parte del mese di dicembre, tra Villagreca e Serrenti (tra il km 31 e il 32,500), sarà aperto al traffico un nuovo tratto di 1,5 km nella direzione Sassari.

I lavori riguardano la fase finale di ammodernamento del tracciato che interessa un tratto di 10 chilometri per un investimento complessivo di circa 65 milioni di euro. L'apertura al traffico è ipotizzabile entro la primavera del 2026.