Due persone denunciate, due segnalate alla Prefettura e un significativo quantitativo di droga sequestrata. È questo il consuntivo dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolta dai Carabinieri della Compagnia di Macomer nell’ultimo fine settimana, in un territorio, quello del Marghine, dove, come sottolinea l’Arma, si registra un uso sempre più diffuso di stupefacenti.

Il primo intervento è avvenuto a Borore, dove un 39enne del posto è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di marijuana e due bilancini di precisione. I militari avevano notato nei giorni precedenti un insolito andirivieni nei pressi dell’abitazione dell’uomo; individuato il momento opportuno, hanno fatto irruzione in casa, rinvenendo lo stupefacente e il materiale per la pesatura.

Nel corso di una seconda operazione, svolta a Macomer, i Carabinieri di Birori e Silanus hanno perquisito l’abitazione di un 46enne del posto, trovando 80 grammi di marijuana, 31 grammi di hashish, 2.400 euro in contanti e un bilancino di precisione.

Per entrambi i soggetti è scattata la denuncia.

Ulteriori controlli del territorio hanno portato i militari di Macomer e Borore a fermare due uomini trovati in possesso, rispettivamente, di 14 e 3 grammi di marijuana. Per entrambi è scattata la segnalazione alla Prefettura di Nuoro quali assuntori.

L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma nel contrasto allo spaccio nel Marghine, un’azione definita “costante e senza sosta”, resa possibile anche grazie al supporto dell’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza.