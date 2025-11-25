In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari rinnova il proprio impegno nel contrasto e nella prevenzione della violenza di genere, un fenomeno che continua a rappresentare una priorità assoluta e che ogni giorno richiede interventi complessi e tempestivi da parte delle Stazioni e dei Reparti radiomobili.

Crescono i reati del Codice Rosso

Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2025 i Carabinieri della provincia hanno perseguito 572 reati riconducibili al “Codice Rosso”, con 119 arresti e 435 denunce, numeri in aumento rispetto allo stesso periodo del 2024, quando i reati erano stati 529, con 130 arresti e 390 deferimenti.

Particolarmente significativo l’incremento degli atti persecutori, passati da 177 a 227 episodi, mentre restano sostanzialmente stabili i maltrattamenti in famiglia e i reati di natura sessuale, che continuano a costituire una parte rilevante degli interventi.

I dati confermano un fenomeno che non accenna a diminuire e che richiede un approccio integrato basato su prevenzione, ascolto e sostegno alle vittime. In questo contesto, le Stazioni Carabinieri – presidio capillare e punto di riferimento immediato per chi trova il coraggio di denunciare – ricoprono un ruolo centrale, garantendo vicinanza e competenza in situazioni spesso delicate e decisive.

Accanto alle attività operative e investigative, proseguono in tutta la provincia incontri formativi dedicati ai giovani, alle associazioni e alla cittadinanza. I Carabinieri specializzati affrontano temi come le relazioni sane, i segnali di rischio e gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, contribuendo alla promozione di un cambiamento culturale essenziale per la prevenzione della violenza.

Cagliari si illumina di arancione

Questa sera anche il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari aderirà alla campagna internazionale “Orange the World”, illuminando la propria sede di arancione: un gesto simbolico ma significativo per ribadire vicinanza alle vittime e condanna di ogni forma di violenza.

L’Arma dei Carabinieri della provincia di Cagliari conferma il proprio impegno quotidiano nel garantire sicurezza, ascolto e protezione, inserendo ogni intervento in una strategia più ampia di prevenzione e controllo del territorio.

Un impegno che guarda alla costruzione di una comunità più sicura, più consapevole e più giusta per tutte le donne.