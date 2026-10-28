È di almeno 64 morti il tragico bilancio del terribile incidente ferroviario avvenuto in Spagna, lungo la linea dell'alta velocità tra Madrid e Siviglia. Nello scontro sono rimasti coinvolti un treno Renfe diretto a Siviglia e un convoglio della compagnia Iryo, fermo sui binari.

Tra le persone coinvolte c'è anche un'italiana che risulta dispersa. Altri quattro connazionali che si trovavano a bordo di uno dei due treni sono invece in buone condizioni.

Secondo fonti governative citate dal quotidiano El País, all'origine della tragedia potrebbe esserci un errore umano. Un guasto al sistema di segnalamento avrebbe infatti reso necessaria la gestione manuale della circolazione ferroviaria. In questa fase, un operatore avrebbe erroneamente autorizzato il passaggio del treno Renfe.

Il convoglio, partito da Madrid alle 8 e diretto a Siviglia, avrebbe quindi raggiunto e investito il treno Iryo fermo sui binari poco prima delle 9, provocando il drammatico incidente.

Le autorità sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e accertare le eventuali responsabilità. Intanto proseguono le verifiche sulle persone coinvolte e le ricerche della cittadina italiana dispersa.