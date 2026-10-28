In Italia il meteo si mantiene stabile al Centro-Nord grazie all'Anticiclone sul bacino del Mediterraneo, con velature ma senza piogge. Il Sud è invece interessato da venti di Grecale con raffiche fino a 40-50 km/h su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, e locali rinforzi fino a 30-40 km/h di aria secca anche sulla Toscana.

Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, il quale evidenzia che flussi di aria fresca favoriscono addensamenti lungo i versanti esteri dell'arco alpino, associati a deboli nevicate sui rilievi di confine tra Svizzera e Austria.

Il mare risulterà molto mosso sul basso Adriatico e sullo Ionio e localmente agitato al largo, con un'altezza d'onda compresa tra 1,5 e 2,5 metri e punte fino a 3 metri in mare aperto.

La giornata di oggi, mercoledì 28 ottobre 2026, sarà caratterizzata da nubi alte e sottili al Centro-Nord al mattino, poi al Centro-Sud dal pomeriggio. Domani sono previste condizioni simili ma con più sole. Venerdì, invece, le nubi saranno più compatte tra il medio Adriatico e il Meridione, con le prime deboli precipitazioni sulla Puglia.

"Nel fine settimana del 31 ottobre e 1° novembre - conclude Tedici - è prevista un'accentuazione dell'instabilità soprattutto sulle regioni centrali adriatiche e meridionali peninsulari con rovesci su medio e basso Adriatico e al Sud. I venti, più freddi, favoriranno le prime nevicate sugli Appennini a partire dai 1500-1600 metri. Al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna condizioni stabili e soleggiate".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, mercoledì 28 ottobre

Cielo: velato o poco nuvoloso.

Venti: deboli variabili in rinforzo da nord -est.

Mari: generalmente mossi o poco mossi.

Previsioni per la giornata di domani, giovedì 29 ottobre

Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati deboli rovesci in serata sul settore sud-occidentale.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Venti: deboli variabili con componente settentrionale.

Mari: generalmente mossi.

Previsioni per la giornata di venerdì 30 ottobre

Cielo: generalmente poco nuvoloso, con locali addensamenti sul settore di sud-ovest dove si potranno avere rovesci o temporali isolati a cumulato debole.

Temperature: minime generalmente senza variazioni, massime in lieve o moderata diminuzione.

Venti: deboli da nord-est.

Mari: mossi o poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Sabato e domenica il cielo sarà poco nuvoloso a occidente, ma con forti addensamenti sul settore orientale, dove saranno possibili precipitazioni sparse. Le temperature saranno in lieve o moderato calo sabato, stazionarie domenica. I venti saranno deboli, localmente moderati sui quadranti orientali e settentrionali.

I mari saranno generalmente mossi o poco mossi nella giornata di sabato, mentre domenica saranno molto mossi i bacini orientali, mossi altrove.