C'è un fermo dopo l'omicidio di Pietro Paolo Filippo Sciusco, 42enne originario di Canosa di Puglia e residente a Barletta, accoltellato nel pomeriggio di ieri, martedì 27 ottobre 2026, nel centro di Olbia e morto alcune ore dopo in ospedale.

Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 28 ottobre, i Carabinieri del Nucleo radiomobile del Reparto territoriale di Olbia hanno fermato un trentenne di origine egiziana, sospettato di essere il responsabile dell'aggressione mortale.

Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero avuto una lite intorno alle 17 in corso Umberto. Durante il confronto, il 30enne avrebbe colpito Sciusco con diversi fendenti al torace, provocandogli ferite mortali al cuore e ai polmoni.

Dopo l'aggressione, il sospettato si sarebbe nascosto all'interno di un palazzo nella zona di via Genova, dove è stato rintracciato dai militari.

L'uomo è stato quindi accompagnato in caserma, dove è attualmente sottoposto a interrogatorio da parte degli inquirenti. Proseguono gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'omicidio e chiarire le circostanze che hanno preceduto la lite.