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Giornata da record sul fronte crociere per il porto di Cagliari, dove oggi, mercoledì 28 ottobre 2026, erano presenti contemporaneamente quattro navi, per un totale di oltre 11mila passeggeri. Davanti a via Roma, tra i moli Ichnusa, Sabaudo e Rinascita, hanno attraccato la Star Flyer, la Costa Smeralda, la Msc Splendida e la Viking Saturn.
Le imbarcazioni si distinguono per dimensioni e capacità: la Star Flyer è un veliero che può ospitare 166 passeggeri, la Viking Saturn trasporta circa mille persone, mentre la Costa Smeralda può accogliere fino a 6.500 turisti e la Msc Splendida circa 4.500.
Un risultato che conferma ottobre come il mese più intenso per il turismo crocieristico nel capoluogo sardo, con frequenti arrivi di due o più navi nella stessa giornata.
Ottobre aveva inaugurato il 6 con la doppia presenza della Sirena e della Costa Toscana. Il 10 ottobre sono poi arrivate Insignia e Borealis, mentre il giorno successivo è stata la volta della Spirit of Discovery e della Sea Cloud II.
Il 13 ottobre il porto ha accolto tre navi contemporaneamente: Costa Toscana, Renaissance e Le Boréal. Altri doppi approdi si sono registrati il 14 ottobre, con Costa Smeralda e Msc Splendida, e il 16 ottobre, con Seven Seas Grandeur e Silver Muse. La coppia Costa Smeralda-Msc Splendida è tornata anche il 21 ottobre.
La settimana è proseguita con l'arrivo di Aida Cosma e Seadream I, fino alla giornata odierna, che porta a quattro il numero delle navi presenti contemporaneamente nello scalo. Il mese si concluderà con gli approdi di Aida Stella e Celebrity Ascent.
Complessivamente, ottobre farà registrare 34 approdi, confermandosi il mese dei primati per il traffico crocieristico a Cagliari.
Il calendario proseguirà con un novembre altrettanto significativo, che prevede 17 approdi. Tra gli appuntamenti principali figura quello del 4 novembre, quando saranno presenti contemporaneamente Costa Smeralda, Msc Splendida e Silver Dawn.
Prevista anche una sosta notturna: la Clio resterà in porto tra il 10 e l'11 novembre.
Per dicembre sono invece programmati quattro approdi. Tra questi, quello del 27 dicembre con la Viking Vesta, in programma tra Natale e Capodanno.
Le previsioni per la fine dell'anno indicano un nuovo record per il porto di Cagliari, che dovrebbe superare quota 600mila crocieristi nel 2026, con un incremento del 26% rispetto al 2025, quando i passeggeri erano stati quasi 478mila.
Il confronto con gli anni precedenti conferma la crescita del settore: nel 2024 i crocieristi erano stati circa 575mila, mentre nel 2023 avevano superato quota 347mila.
A fine 2026 gli approdi complessivi saranno 181, diciotto in più rispetto al 2025, con un aumento dell'11%. Numeri che consolidano il ruolo di Cagliari tra le destinazioni del turismo crocieristico e segnano un anno particolarmente positivo per lo scalo marittimo del capoluogo sardo.