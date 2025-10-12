"Domani i figli torneranno alla loro terra". Inizia così il video-messaggio di Benyamin Netanyahu alla vigilia del rilascio degli ostaggi di Hamas, in seguito all'accordo di pace siglato dal presidente americano Donald Trump.

"È un evento storico che mescola dolore per la liberazione dai carnefici e gioia per il ritorno degli ostaggi.

È un evento storico che molti non credevano sarebbe accaduto", prosegue il premier israeliano.

"Ma - conclude - i nostri combattenti hanno creduto. Molti nel popolo hanno creduto. E io ho creduto. Questa è una serata emozionante. Domani inizia un nuovo cammino, un percorso di ricostruzione, di guarigione e, spero, di unione dei cuori".