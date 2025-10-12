Verso le 22 di sabato 11 ottobre un tragico incidente si è verificato a Cagliari, nella Via Goceano.

Per cause ancora in accertamento, una vettura crossover marca Renault, condotta pare da un neopatentato, dopo aver imboccato la via perdeva bruscamente il controllo, impattando contro la ruota posteriore destra di una Fiat 500 ivi posteggiata.

La violenza dell'urto era tale da far capovolgere su sé stessa, per varie volte, la Renault che, dopo un secondo impatto con la fiancata posteriore sinistra di una Volkswagen Tiguan

(anch'essa in sosta), terminava la sua corsa ribaltata, con le ruote all'aria, il tetto sull'asfalto e i cristalli frantumati.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, per estrarre i feriti dalle lamiere, e la Polizia Locale, per i rilievi e la gestione in sicurezza del traffico.

Il primo bilancio è di tre persone trasportate in codice rosso al Brotzu e al Policlinico di Monserrato.