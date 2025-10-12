Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Tortolì, in via Macomer, dove una Fiat Panda e un’Audi A1 si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Nell’impatto ad avere la peggio è stata la conducente dell’Audi, rimasta intrappolata nell’abitacolo. La donna è stata estratta dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortolì, intervenuti con la squadra 11A, in collaborazione con il personale sanitario del 118, che ha poi provveduto al trasferimento in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Lanusei, incaricati di effettuare i rilievi di legge e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.