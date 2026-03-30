Sparatoria in una scuola nella città di San Cristobal, nel centro dell’Argentina. Secondo quanto riferito da fonti governative locali, un ragazzo di 15 anni avrebbe aperto il fuoco all’interno dell’istituto, causando la morte di uno studente e il ferimento di altre otto persone.

La vittima, stando alle prime ricostruzioni diffuse dai media locali, sarebbe un tredicenne. I feriti sono stati soccorsi e trasportati nelle strutture sanitarie della zona, mentre non sono ancora state rese note le loro condizioni nel dettaglio.

L’autore dell’attacco è stato fermato e arrestato poco dopo l’accaduto. Restano al momento sconosciute le motivazioni del gesto: gli investigatori stanno lavorando per chiarire il contesto e le eventuali cause che hanno portato alla sparatoria.

Intanto, sui social network stanno circolando le prime immagini che mostrerebbero il giovane armato all’interno dell’edificio scolastico, elementi che potrebbero ora essere acquisiti dagli inquirenti nell’ambito delle indagini.