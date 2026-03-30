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Proseguono a pieno ritmo i lavori lungo la strada statale 134, nel territorio comunale di Castelsardo, in corrispondenza del km 19, all’altezza della cosiddetta “Roccia dell’elefante”.
L’intervento, attualmente in fase esecutiva, prevede una rettifica planimetrica del tracciato: la sede stradale verrà arretrata rispetto al sito, con l’obiettivo di tutelare la formazione rocciosa e rendere possibili futuri interventi di valorizzazione da parte degli enti competenti.
Durante tutta la durata del cantiere, la cui conclusione è prevista entro la fine di maggio, l’Anas segnala la presenza di restringimenti della carreggiata in prossimità dell’area interessata dai lavori.