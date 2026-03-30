Un uomo di 51 anni è stato salvato nella giornata di oggi, lunedì 30 marzo 2026, dai Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, dopo essere risultato disperso dalla notte precedente in un’area impervia della località “Su Lilloni”, tra i territori di Pula, Sarroch e Villa San Pietro.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si era allontanato per una scampagnata, ma ha perso l’orientamento senza riuscire a rientrare, facendo scattare l’allarme e un’imponente operazione di ricerca e soccorso.

Sul posto è stato immediatamente istituito un Posto di Comando Avanzato dei Vigili del Fuoco, con il coinvolgimento di squadre di pronto intervento, unità cinofile, personale speleo-alpino-fluviale (SAF) e operatori TAS (topografia applicata al soccorso), impegnati nella mappatura e perlustrazione del territorio.

Fondamentale anche il supporto tecnologico del nucleo SAPR con droni e il sorvolo dell’elicottero “Drago 144” del Reparto Volo Sardegna, che ha contribuito a restringere progressivamente l’area delle ricerche.

Dopo oltre 24 ore di operazioni senza sosta, l’uomo è stato infine individuato, raggiunto e messo in sicurezza dalle squadre di terra. Successivamente è stato affidato al personale sanitario per le verifiche mediche: le sue condizioni sono risultate complessivamente buone, seppur provato dal freddo e dalla disidratazione.

L’intervento si è concluso con successo grazie al coordinamento e alla sinergia delle diverse componenti operative impegnate nelle ricerche.