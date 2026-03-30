Un incidente stradale ha coinvolto questa mattina uno scuolabus e un’automobile a Trivolzio, in provincia di Pavia. Lo scontro si è verificato intorno alle 8:25 lungo la strada provinciale 22.

Ad avere la peggio sono stati i due conducenti dei mezzi, entrambi rimasti feriti e soccorsi dal personale del 118, che li ha trasportati in ospedale per le cure necessarie.

A bordo dello scuolabus viaggiavano dieci bambini: secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, sono stati tutti visitati sul posto dal personale sanitario e non hanno riportato conseguenze. Dopo i controlli, sono stati affidati ai rispettivi genitori.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le squadre dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti e l’intera area. Restano in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dello scontro.