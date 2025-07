Il rischio di incendi raggiunge il livello arancione, indicando un'alta pericolosità, nel territorio di Cagliari per la giornata di domani, domenica 6 luglio. Questa allerta è stata emessa dalla Protezione civile regionale tramite il bollettino odierno.

La Protezione Civile sottolinea inoltre l'importanza di seguire determinate precauzioni per prevenire gli incendi, includendo il divieto di utilizzare fuochi d'artificio in modo irresponsabile e di non gettare mozziconi o fiammiferi accesi quando si fuma, sia che ci si trovi in macchina che vicino al mare. Accendere fuochi nei boschi è considerato pericoloso e soggetto a specifiche normative regionali antincendio. Le marmitte catalitiche possono facilmente innescare incendi in presenza di erba secca. In zone a rischio di incendi boschivi, è fondamentale prestare attenzione all'ambiente circostante e rispettare tutte le disposizioni e precauzioni quando si utilizzano attrezzi da lavoro in campagna. È importante non abbandonare rifiuti nei boschi, ma raccoglierli e portarli via, e nelle aree più esposte agli incendi, come intorno alle abitazioni e ai fabbricati, è necessario mantenere pulito il terreno da vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili, seguendo le indicazioni della Protezione Civile.



La Protezione Civile fornisce istruzioni fondamentali per affrontare un principio di incendio: se si decide di estinguere le fiamme, è importante assicurarsi di avere un'uscita di emergenza e spegnerle battendole con una frasca fino a soffocarle, stando con le spalle al vento; evitare di rimanere in luoghi sopraelevati rispetto all'incendio o dove il fumo si sta dirigendo; non attraversare strade avvolte dal fumo o dal fuoco; evitare di parcheggiare lungo le strade e cercare di tornare indietro anziché seguire altre auto; agevolare i mezzi di soccorso sgomberando le strade e non bloccandole con il proprio veicolo; comunicare alle squadre antincendio le vie di accesso; mettere a disposizione acqua e attrezzature per supportare l'intervento.

Se ci si trova in pericolo a causa di un incendio, è importante seguire alcune linee guida per garantire la propria sicurezza: cercare una via di fuga sicura dalle fiamme, raggiungendo un luogo libero da combustibili o già bruciato; in caso di spiaggia, riunirsi sull'arenile e tuffarsi in acqua bassa, considerata la zona più sicura; evitare di recuperare oggetti personali come auto, moto o tende; segnalare la propria presenza; proteggere bombole di gas e taniche di liquidi infiammabili dal fuoco; non abbandonare una casa senza essere certi di poter fuggire; spegnere l'impianto elettrico e sigillare porte e finestre con carta adesiva e panni bagnati; preparare recipienti d'acqua e panni umidi all'interno dell'abitazione e cercare rifugio negli ambienti più interni, respirando attraverso un panno umido; evitare di ostacolare le operazioni di spegnimento e soccorso; segnalare l'incendio agli Enti Competenti chiamando i numeri dedicati come il 1515 del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il 115 dei Vigili del Fuoco, il 113 della Polizia di Stato o il 112 dei Carabinieri.