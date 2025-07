L'ondata di caldo che ha avvolto l'Italia nelle ultime settimane sta per essere soppiantata da un fronte freddo in arrivo. Questo cambiamento porterà sollievo alle temperature elevate, anche se sarà accompagnato da forti temporali. Federico Brescia, esperto meteorologo di www.iLMeteo.it, ha confermato la rapida evoluzione della situazione climatica.

"Le temperature - dice - hanno toccato valori eccezionali, ma ciò che preoccupa maggiormente non è il picco in sè, quanto la durata di queste ondate di caldo estremo. Se 40 anni fa queste potevano durare 2-3 giorni e non si ripetevano per più di due volte nell'arco dell'estate, adesso sono lunghe e ripetute anche a breve distanza".

Oggi, sabato 5 luglio, l'Italia è stata ancora caratterizzata da un clima molto caldo e soleggiato, soprattutto nel Centro-Sud, causando disagi fisici elevati. Tuttavia, a partire da domani, domenica 6 luglio, ci si aspetta un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche.

"L'arrivo di un fronte temporalesco in discesa dal Nord Europa che andrà a interagire con il caldo umido preesistente - riferisce Brescia - scatenerà temporali violenti sul Nord Italia". Il meteorologo avverte della possibile formazione di forti temporali che potrebbero causare piogge torrenziali e grandinate di dimensioni considerevoli nella zona settentrionale, insieme a un calo delle temperature. Nel resto del Paese, l'alta pressione rimarrà stabile, assicurando condizioni meteorologiche serene, sole intenso e caldo intenso. All'inizio della prossima settimana, si prevede che la perturbazione si estenderà anche al Centro e ad alcune zone del Sud.

Le temperature si attesteranno su valori in linea con le medie stagionali, senza scendere al di sotto di esse.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, sabato 5 luglio

Cielo poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani nelle zone interne associati a isolati temporali con cumulati deboli o localmente moderati.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: poco mossi.

Previsioni per domani, domenica 6 luglio

Cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Sviluppo di locali addensamenti nuvolosi pomeridiani nelle zone interne del settore orientale associati a isolati rovesci con cumulati deboli.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento nel settore centrale e meridionale.

Venti: deboli occidentali con rinforzi pomeridiani e sulle Bocche di Bonifacio. Deboli variabili sul settore orientale.

Mari: poco mossi nella prima parte della giornata; moto ondoso in aumento a partire dalle ore centrali.

Previsioni per lunedì 7 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso; locali addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in calo sul settore settentrionale, in lieve aumento lungo la costa orientale.

Venti: deboli, tendenti al moderato, da Nord-Ovest; forti da Ovest sulle Bocche di Bonifacio.

Mari: generalmente mossi; poco mossi in mattinata sul bacino orientale e meridionale; molto mossi sui bacini settentrionali.

Tendenza per i giorni successivi

Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione in entrambe le giornate. Le temperature saranno in calo, anche moderato, martedì, mentre le massime risaliranno l'indomani sul settore settentrionale. I venti soffieranno moderati da Ovest Nord-Ovest, con rinforzi a forte lungo le coste settentrionali, nella giornata di martedì; deboli o moderati da nord-Ovest l'indomani, tendenti alla variabilità sul settore orientale. Martedì i mari saranno molto mossi sui settori occidentali, fino ad agitati su quelli nord-occidentali, in attenuazione dal pomeriggio; mossi altrove. Mercoledì i mari saranno molto mossi sul versante occidentale; mosso o poco mossi sui restanti bacini.