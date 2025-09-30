Nella mattinata di oggi i Carabinieri delle stazioni di Pula e Domus De Maria sono intervenuti a Cala Cipolla, dopo la segnalazione di un nuovo sbarco di migranti sulle coste del sud Sardegna.

Sul posto i militari hanno rintracciato circa 17 persone, tutte dichiaratesi di nazionalità iraniana. Tra loro anche un uomo ferito, immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasferito in ospedale tramite elisoccorso.

Secondo quanto riferito dagli stessi migranti, in mare potrebbero trovarsi altri compagni di viaggio non ancora giunti alla costa, a seguito di un presunto naufragio. Per questo motivo è stata allertata la Capitaneria di Porto e sono state avviate le ricerche con il supporto del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas, in coordinamento con le altre forze dell’ordine.

Le operazioni sono tuttora in corso e solo gli sviluppi delle prossime ore permetteranno di chiarire l’effettiva portata dell’evento. Intanto, l’Arma dei Carabinieri ha confermato che proseguirà il presidio delle aree costiere, in stretta collaborazione con le altre istituzioni impegnate nella gestione del fenomeno migratorio e nelle attività di soccorso in mare.