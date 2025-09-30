Una devastante tempesta ha seminato angoscia e dolore in Vietnam: si tratta del tifone Bualoi, che ha causato 19 vittime, 21 dispersi, e oltre 30mila sfollati.

Lo rifersice il governo del Paese asiatico. Il ciclone è approdato lunedì nelle province vietnamite centro-settentrionali, con onde alte, forti venti e precipitazioni intense.

Il disastro naturale ha coinvolto anche le Filippine, dove il bilancio è risultato ancora più traumatico, con almeno 24 morti. La maggior parte delle vittime è annegata o è stata colpita dai detriti.

La tempesta, con venti a 130 km/h, è la decima ad aver colpito il Vietnam quest'anno.