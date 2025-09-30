Sono terminate in questi minuti le operazioni di recupero e soccorso dei migranti iraniani arrivati nelle prime ore del mattino a Cala Cipolla, sulla costa sud occidentali della Sardegna, a Domus de Maria.

La Capitaneria di porto ha precisato che in questo momento non vi sono attività di ricerca di naufraghi o dispersi nella zona di mare a sud di Capo Teulada.

Tutti i migranti - fa sapere la Guardia Costiera - sono stati intercettati e recuperati tra ieri notte e stamattina. Uno di loro era rimasto ferito durante la traversata ed è stato trasferito in ospedale.