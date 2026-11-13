Un blocco informatico su scala globale sta mettendo in difficoltà i servizi di Microsoft, con ripercussioni su utenti, aziende e istituzioni governative in diverse parti del mondo. I disservizi, segnalati dagli Stati Uniti all'Asia, stanno interessando numerose attività, comprese alcune infrastrutture e i servizi di assistenza delle compagnie aeree.

La situazione è ancora in evoluzione, ma dalla stessa Microsoft arrivano i primi segnali di miglioramento. "Stiamo osservando una stabilizzazione e miglioramenti della capacità mentre le azioni di recupero continuano", si legge in un aggiornamento pubblicato dall'azienda su X.

Microsoft ha inoltre precisato di non essere a conoscenza di alcuna «attività malevola» all'origine dei problemi, escludendo al momento elementi che facciano pensare a un attacco informatico.

Secondo quanto ricostruito dall'Associated Press, l'interruzione non ha coinvolto soltanto le caselle di posta elettronica degli utenti, ma ha provocato disagi anche ad altre attività e servizi essenziali, tra cui le operazioni di assistenza delle compagnie aeree.

Le operazioni di ripristino sono in corso e l'azienda continua a monitorare la situazione, mentre i primi miglioramenti indicano una progressiva stabilizzazione dei servizi. Resta da chiarire la portata complessiva del disservizio e quali siano state le cause tecniche che hanno provocato il blocco.