A Girasole, in località Birdesu, in un gruppo di zanzare catturate è stato individuato il virus Usutu, come confermato dalle analisi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo, centro di referenza nazionale per i virus West Nile e Usutu. Gli stessi esami hanno invece escluso la presenza del West Nile nel campione analizzato.

Dopo il riscontro, la Asl Ogliastra ha predisposto un'informativa con le indicazioni per cittadini, allevatori e attività produttive, con l'obiettivo di prevenire la diffusione dei virus trasmessi dagli insetti vettori. Su indicazione del Servizio di Sanità animale dell'Azienda sanitaria, il Comune di Girasole aveva già adottato un'ordinanza contenente le principali misure di prevenzione.

L'attività si inserisce nel quadro del monitoraggio costante della circolazione dei virus trasmessi dalle zanzare, attraverso il quale la Asl ha attivato le misure necessarie a tutelare la salute pubblica.

"Il riscontro è il risultato del Piano di sorveglianza delle arbovirosi e, in particolare, della sorveglianza entomologica - spiega Roberto Costa, sostituto del direttore della S.c. di Sanità animale della Asl Ogliastra -. Attraverso la rete di trappole attive sul territorio è stato possibile individuare il virus Usutu in un pool di zanzare della specie Culex pipiens, la comune zanzara domestica. È proprio questo lo scopo della sorveglianza: intercettare per tempo la circolazione dei virus nell’ambiente, prima che compaiano casi negli animali o nell’uomo, e attivare subito le misure di prevenzione. Il virus Usutu ha infatti lo stesso ciclo biologico del virus West Nile: entrambi circolano tra gli uccelli selvatici, che ne sono il serbatoio naturale, e sono trasmessi dalle stesse zanzare. Per questo il virus Usutu funziona come una sentinella: la sua presenza ci permette di rafforzare per tempo la prevenzione anche nei confronti del West Nile. Continueremo a monitorare con attenzione l’area - conclude Roberto Costa - in stretta collaborazione con il Comune e con l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna".

Sul fronte della prevenzione, le principali raccomandazioni riguardano il controllo dei ristagni d'acqua, anche di piccole dimensioni, nei quali le zanzare possono deporre le uova. La Asl invita inoltre a utilizzare repellenti e zanzariere e a indossare abiti che coprano braccia e gambe, soprattutto nelle ore comprese tra il tramonto e l'alba.

Si tratta di accorgimenti semplici, ma importanti per ridurre il rischio di punture e contrastare la diffusione non soltanto dei virus Usutu e West Nile, ma anche di altre malattie trasmesse da insetti vettori.