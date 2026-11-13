Un nuovo percorso formativo per 800 soccorritori, avviato da Areus, l'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna, per preparare gli equipaggi delle ambulanze del 118 a operare con due soccorritori a bordo.

Il progetto prevede un corso di 50 ore, avviato in via sperimentale in tutta l'Isola, in linea con le indicazioni contenute nella nuova convenzione transitoria con le associazioni e le cooperative del Terzo settore.

"Prosegue fattivamente la collaborazione di Areus con gli Enti del terzo settore - spiega Il Direttore Generale Angelo Maria Serusi -. Questo nuovo percorso formativo si aggiunge al lavoro avviato con le associazioni e le cooperative e che ci vede impegnati sinergicamente ai tavoli regionali per adeguare alcuni aspetti della convenzione transitoria che disciplina lo svolgimento e il rimborso delle attività di soccorso di base in Sardegna. Con questa iniziativa Areus rinnova il proprio impegno a garanzia e tutela della popolazione sarda, valorizzando chi ogni giorno rende possibile il soccorso, anche nelle comunità più lontane".

Al progetto ha aderito la maggior parte delle associazioni e delle cooperative convenzionate con Areus. Il percorso formativo è rivolto esclusivamente a soccorritori esperti, con almeno due anni di attività, e prevede lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, simulazioni e momenti di confronto tra gli operatori.

"Investiamo nelle persone, nelle competenze e nella sicurezza delle comunità sarde - dichiara Luigi Arru, Responsabile del Servizio Formazione - Areus Academy -. La crisi demografica, lo spopolamento e la bassa densità abitativa rendono più complesso organizzare il soccorso in Sardegna. A queste difficoltà rispondiamo costruendo soluzioni: preparare gli equipaggi, rafforzare la rete territoriale e rendere più solida ogni maglia della catena della sopravvivenza. Perché abitare in un piccolo paese significa avere lo stesso diritto alla cura e al soccorso".

Il programma affronta diversi aspetti dell'attività di emergenza: dal funzionamento del sistema 118 agli strumenti e ai metodi di comunicazione, dalla sicurezza della scena alla prevenzione del rischio biologico e alla tutela della privacy. Sono previsti anche approfondimenti su anatomia e fisiologia, rilevazione dei parametri vitali, valutazione del paziente critico e gestione delle emergenze nell'adulto e nel bambino.

Tra gli argomenti figurano inoltre il trattamento del paziente traumatizzato, il parto in ambiente extraospedaliero, la comunicazione e la gestione delle maxi emergenze.

Le attività formative si concluderanno a gennaio 2027. I corsi si svolgono a Nuoro, Sassari, Alghero, Calangianus, Olbia, Oristano, Cagliari, Assemini, Monastir, Senorbì, Sant'Anna Arresi e Carloforte.