Momenti di terrore durante la notte scorsa a Quartu Sant'Elena, dove un incendio è divampato sul balcone di un appartamento al terzo piano di una palazzina condominiale in via Francesco Cilea. L'allarme è scattato intorno alle 2:45, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari.

Le fiamme hanno coinvolto anche una bombola di GPL, individuata dai soccorritori e immediatamente messa in sicurezza. Il rogo si stava inoltre propagando all'interno dell'abitazione, interessando gli arredi e le suppellettili della cucina.

Il tempestivo intervento delle squadre ha permesso di circoscrivere l'incendio, evitando che si estendesse all'intero appartamento e alle altre abitazioni del condominio.

Per precauzione è stata disposta l'evacuazione degli appartamenti e sono state richieste alcune ambulanze con personale sanitario del 118. Non si registrano persone coinvolte. I residenti hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni soltanto dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sul posto è intervenuto anche il Funzionario di Guardia dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono protratte per alcune ore.

Al termine dell'intervento sono stati avviati gli accertamenti per risalire alle probabili cause dell'incendio.