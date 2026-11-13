In occasione della Settimana mondiale dedicata alla lotta all'antimicrobico-resistenza, in programma dal 18 al 24 novembre, l'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari lancia una campagna di comunicazione che vede protagonisti i Boes e Merdules di Ottana.

"Il richiamo delle tradizioni, la scienza della prevenzione, la cura del domani" è il messaggio scelto per l'iniziativa, che punta a promuovere un uso appropriato degli antimicrobici e una maggiore consapevolezza sulla necessità di preservare l'efficacia dei farmaci, fondamentale per garantire le possibilità di cura anche alle generazioni future.

La campagna nasce nell'ambito di PROCARe Sardinia, progetto di cui l'Aou di Sassari è capofila su mandato della Regione Sardegna, e rientra nel Programma predefinito PP10, dedicato alle misure per il contrasto all'antimicrobico-resistenza, previsto dal Piano regionale della prevenzione 2020-2025, prorogato al 2026.

L'antimicrobico-resistenza si verifica quando batteri, virus, funghi e altri microrganismi sviluppano la capacità di resistere ai medicinali utilizzati per contrastarli, rendendo le infezioni più difficili da trattare. Un fenomeno che richiede un impegno condiviso tra professionisti sanitari, veterinari, allevatori e cittadini.

"L’efficacia degli antimicrobici è un patrimonio da preservare attraverso scelte consapevoli e una responsabilità condivisa - spiega Paolo Castiglia, direttore della Direzione medica di presidio dell’Aou di Sassari e professore di Igiene generale e applicata all’Università di Sassari -. L’approccio One Health ci ricorda che la salute umana, animale e ambientale è strettamente connessa. Con questa campagna vogliamo rendere comprensibile tale legame, attraverso un linguaggio vicino alle persone: la tradizione diventa un ponte per avvicinare la conoscenza scientifica alla vita quotidiana e promuovere comportamenti corretti".

Il filo conduttore dell'iniziativa è proprio il principio One Health, ovvero "Una sola salute", che riconosce l'interconnessione tra il benessere delle persone, degli animali e dell'ambiente. Un approccio particolarmente significativo in Sardegna, dove la cultura agropastorale rappresenta una componente fondamentale dell'identità e del rapporto con il territorio.

La scelta dei Boes e Merdules di Ottana richiama questa relazione attraverso uno dei riti più rappresentativi della tradizione isolana. Anche un elemento simbolico della vestizione assume un significato particolare: "Sa Socca", la fune che lega Su Merdule a Su Boe, diventa nella campagna il simbolo dell'alleanza tra scienza, tradizione e comunità.

"Abbiamo scelto di aderire a questa iniziativa perché crediamo che la prevenzione e la tutela della salute siano valori fondamentali per tutta la comunità. In quanto gruppo di maschere, custodi e promotori delle tradizioni del nostro territorio, sentiamo importante sostenere e diffondere una cultura della prevenzione, del rispetto e della cura delle persone, degli animali e dell’ambiente che ci circonda", dichiara il direttivo dell'Associazione di promozione sociale Boes e Merdules di Ottana.

Il progetto audiovisivo mette in parallelo la vestizione della maschera tradizionale e la preparazione dei professionisti sanitari e della ricerca. Due gesti differenti, ma accomunati dal senso di responsabilità e dalla cura. Il racconto si conclude con l'immagine di un ricercatore e di Su Merdule che camminano fianco a fianco, a rappresentare l'incontro tra conoscenza scientifica e cultura del territorio.

"La Settimana mondiale ci offre l’opportunità di portare all’attenzione della comunità un tema che riguarda il futuro delle cure - dichiara Serafinangelo Ponti, direttore generale dell’Aou di Sassari -. Come azienda sanitaria vogliamo farlo con messaggi chiari, riconoscibili e capaci di coinvolgere. L’incontro tra ricerca e cultura e tradizione sarda ci permette di avvicinare la prevenzione alle persone, ricordando che proteggere oggi l’efficacia dei farmaci significa difendere la salute delle generazioni future".

La campagna coinvolgerà l'Associazione culturale Boes e Merdules di Ottana per garantire che la rappresentazione del rito rispetti la sua autenticità e il suo significato. La diffusione avverrà attraverso video, contenuti social, monitor delle strutture sanitarie, materiali informativi e iniziative rivolte alle scuole e alle comunità locali.

Previsti anche manifesti di grande formato, con messaggi sia in italiano sia in lingua sarda. L'obiettivo è trasformare l'informazione in consapevolezza e promuovere comportamenti quotidiani corretti, facendo della cultura e delle tradizioni dell'Isola uno strumento di sensibilizzazione e tutela della salute collettiva.