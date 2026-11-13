Momenti di vero e proprio terrore a Ventimiglia, in provincia di Imperia, dove la piena improvvisa del fiume Roja, a causa del maltempo, ha coinvolto un gruppo di migranti che si trovava accampato nel letto del corso d'acqua, sotto un cavalcavia ferroviario.

Diciannove persone sono state tratte in salvo dai Vigili del fuoco dopo una serie di operazioni che hanno permesso di evacuare tutte le persone coinvolte. In una prima fase i soccorritori avevano raggiunto e portato in salvo 14 persone, rimaste bloccate sotto due campate del ponte.

Successivamente, le verifiche sono state estese anche alle altre due campate della struttura. Durante i controlli sono state individuate altre cinque persone, anch'esse evacuate in sicurezza.

Il bilancio definitivo dell'intervento è quindi di 19 persone salvate. A comunicarlo sono stati gli stessi Vigili del fuoco, che hanno confermato la conclusione delle operazioni lungo il corso del fiume Roja.

Le persone coinvolte si trovavano nell'area sotto il ponte ferroviario quando il rapido aumento della portata del fiume ha provocato l'innalzamento delle acque, rendendo necessario l'intervento dei soccorritori.