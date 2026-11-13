Ben dieci chili di sabbia marina della Sardegna, suddivisi in dodici bottiglie di plastica e pronti per essere portati via dall'Isola. È quanto hanno trovato i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli durante un controllo al porto di Porto Torres, dove un turista francese di 74 anni è stato fermato prima di imbarcarsi sul traghetto diretto a Barcellona.

L'operazione è stata condotta dal personale ADM in servizio presso il Reparto Locale di Porto Torres, insieme agli addetti alla vigilanza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

Durante l'ispezione dell'auto del 74enne, nel bagagliaio sono state individuate dodici bottiglie di plastica contenenti complessivamente circa dieci chilogrammi di sabbia marina. Su ciascun contenitore era riportata anche l'indicazione della spiaggia dalla quale il materiale sarebbe stato prelevato.

Al passeggero è stata contestata la violazione della legge regionale della Sardegna che vieta l'asportazione, la detenzione e la vendita, anche senza fini di lucro, di sabbia, ciottoli e conchiglie in assenza di autorizzazione.

La normativa prevede sanzioni amministrative da 500 a 3.000 euro. Il materiale è stato sottoposto a sequestro amministrativo e preso in custodia negli uffici doganali di Porto Torres.

Nei prossimi giorni, in collaborazione con gli enti competenti, saranno organizzate le operazioni per riportare la sabbia negli arenili di provenienza, con l'obiettivo di tutelare l'ecosistema costiero e dunale.